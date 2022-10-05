«Авито» начнет выкупать телефоны у пользователей

Компания «Авито» приняла решение выйти на вторичный рынок. Так, сервис теперь будет сам заниматься ремонтом, перепродажей гаджетов и предоставлять гарантию, сообщает «Коммерсант».

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Сервис ремонта телефонов «Педант» назначен партнером проекта. При этом о коммерческих условиях сотрудничества информации нет. Компания готовится к расширению числа партнеров.

У пользователей, которые хотят продать гаджет, будет возможность приехать в сервисный центр или оставить заявку на выезд специалиста на дом. Цена будет определена по итогам проверки самого устройства.

Проект выкупа телефонов «оживит» сегмент «спящих продавцов», считают эксперты. Речь идет о пользователях, которые не готовы продавать свои гаджеты частным покупателям.

В TelecomDaily считают, что доля «Авито» на вторичном рынке смартфонов сможет стать высокой только в том случае, если компания будет предлагать выгодную стоимость.