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1 час назад

В Кремле ответили на вопрос о смене статуса спецоперации

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не принимал решения изменить статус спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что Путин 5 октября изменит статус специальной военной операции (СВО) на Украине на контртеррористическую операцию (КТО).

Сообщалось, что об этом Путин объявит в новом обращении к нации.

Песков назвал новости об обращении президента фейками.

Он отметил, что изменение статуса СВО - прерогатива верховного главнокомандующего, но никаких решений по этому поводу не принималось.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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