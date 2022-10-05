В Кремле ответили на вопрос о смене статуса спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не принимал решения изменить статус спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что Путин 5 октября изменит статус специальной военной операции (СВО) на Украине на контртеррористическую операцию (КТО).

Сообщалось, что об этом Путин объявит в новом обращении к нации.

Песков назвал новости об обращении президента фейками.