В Кремле ответили на вопрос о смене статуса спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не принимал решения изменить статус спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация, что Путин 5 октября изменит статус специальной военной операции (СВО) на Украине на контртеррористическую операцию (КТО).
Сообщалось, что об этом Путин объявит в новом обращении к нации.
Песков назвал новости об обращении президента фейками.
Он отметил, что изменение статуса СВО - прерогатива верховного главнокомандующего, но никаких решений по этому поводу не принималось.