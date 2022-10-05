Страны Евросоюза (ЕС) согласовали новый пакет санкций против РФ. Со ссылкой на источники в Брюсселе об этом сообщило в среду информационное агентство ČTK.

"Страны ЕС согласовали очередной пакет санкций против РФ. В него включено введение потолка цен на российскую нефть. В санкционный список внесены десятки россиян", - отмечается в сообщении.

Уже восьмой пакет антироссийских санкций, как предполагается, будет вынесен на обсуждение неформального саммита глав государств и правительств стран ЕС. Он состоится в четверг и пятницу, 6 и 7 октября, в Праге.

Новые санкции ЕС в отношении России, которые страны сообщества согласовали в среду, предполагают, в частности, запрет на импорт продукции сталелитейной промышленности, древесной массы, бумаги и других товаров из России, а также запрет на предоставление ряда услуг российским компаниям. Об этом сообщается в Twitter председательства Чехии в Совете ЕС.