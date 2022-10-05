Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в свете происшедшего с "Северными потоками" призвал к осуществлению со стороны НАТО совместного контроля за подводными трубопроводами и улучшению обмена информацией среди партнеров по альянсу.

"НАТО давно осуществляет air policing, воздушное патрулирование над Балтийским морем. Сейчас мы должны подумать о sub policing, то есть о подводном патрулировании", - заявил он в опубликованном в среду интервью немецкой газете Die Zeit. "Что касается морской акватории, мы знаем лишь, что происходит на поверхности. Что происходит под водой, сложно", - сказал Певкур.

Отвечая на вопрос, кто, по его мнению, несет ответственность за диверсию на "Северных потоках", эстонский министр отметил, что "следует дождаться расследования".

"У нас еще нет доказательств. Но единственным государством, которое заинтересовано в этой диверсии, является Россия", - утверждал Певкур.

27 сентября компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", которые были обнаружены в течение нескольких часов. Позже шведские сейсмологи уточнили, что зарегистрировали 26 сентября два взрыва, произошедших на маршрутах залегания "Северных потоков". Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в среду, что Россия настаивает на объективном расследовании ситуации с повреждением газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", она назвала произошедшее терактами.

Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока-2», приступит к обследованию газопровода после завершения расследования полицией и снятия оцепления, такие сроки назвали ТАСС в пресс-службе компании.

Полиция Копенгагена занимается расследованием в датской экономической зоне. На другой территории зона утечки оцеплена шведской береговой охраной. Nord Stream 2 AG заявил, что взаимодействует со всеми задействованными государственными органами.

26 сентября на «Северных потоках» произошли взрывы. Четыре утечки были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. Nord Stream заявил о беспрецедентных разрушениях. В Европе, США и России назвали случившееся диверсией.

3 октября «Газпром» сообщил, что давление в поврежденных газопроводах «Северного потока» стабилизировалось. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился назвать сроки восстановления повреждений.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» технически можно будет отремонтировать, но на это потребуется много времени и средств. Об этом Новак сказал в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Таких аварий еще не было. Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности», — сказал он.

Новак отметил, что Россия будет разбираться кто виноват в саботаже трубопроводов. Предварительно, по его словам, в этом заинтересованы США, Польша и Украина.

Ранее авторы издания Global Times писали, что заявление НАТО по ЧП на «Северных потоках» может продолжить эскалацию конфликта. По мнению издания, заявление альянса об отсутствии ответственности за утечку газа «прозвучало слишком рано», так как виновных еще не установили.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Москва настаивает на проведении расследования при участии РФ и Германии по ситуации со взрывами на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», передает ТАСС.

Дипломат назвал произошедшее диверсией.

«Естественно, должно быть расследование при участии России, но, наверное, важно было бы подключить к такому расследовании и Германию, коль скоро газ-то шел в первую очередь в Германию, в Европу, но в Германию в первую очередь», — сказал Вершинин.

Заместитель помощника американского министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что Соединенные Штаты не причастны к утечкам газа на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

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«США не были причастны никоим образом», — сказала Купер, комментируя ситуацию с газопроводами.

Представитель Минобороны США добавила, что у Вашингтона «нет какой-то новой информации» о случившемся.

Утечка газа на российских газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» станет одной из главных тем саммита Евросоюза (ЕС) в Праге 6–7 октября. Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель ЕС в преддверии встречи, передает ТАСС.

«Да, это будет одна из главных дискуссий, по крайней мере, в пятницу», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Евросоюз в данный момент ожидает результатов расследования инцидентов, чтобы узнать, кто стоит за взрывами на газопроводах, отметил дипломат.

Решающий вердикт о том, будет ли проводиться ремонт газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» или нет, вынесут шведское и датское правительства, сообщает Шведское радио.

От оператора «Северного потока-2» Nord Stream AG может потребоваться новая заявка властям двух стран для проведения капитального ремонта и замены труб на поврежденных линиях в шведской и датской экономических зонах. С этим могут возникнуть трудности, отмечают эксперты. Хотя Nord Stream не под санкциями, основной владелец газопроводов, «Газпром», находится под ограничениями.

По информации Шведского радио, Nord Stream готовится подать заявку на получение нового разрешения на право проводить ремонт на морском дне.

«Если правительство согласится на это, то Швеция и Дания дают России постоянную возможность в будущем использовать поставки газа в качестве средства давления. Если заявка будет отклонена, последствием, вероятно, будет то, что морская вода, проникшая в трубы, вызовет коррозию, которая в конечном итоге разрушит трубы», — считают эксперты.

Диверсия на "Северных потоках" - это акт международного терроризма, последствия которого могут быть существенными для населения Европы, заявил в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Отдельно хочу обратить внимание на угрозы безопасности трубопроводного транспорта, - сказал Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму. - Совершенная диверсия на газопроводе "Северный поток" 1 и 2 - это не что иное, как акт международного терроризма, последствия которого могут быть существенными для населения Европы. Очевидно, что выгодоприобретателем, прежде всего экономическим, являются США".

Он напомнил, что ЦРУ с помощью завербованных диверсантов в свое время подорвало нефтепровод в Никарагуа, и сравнил ту ситуацию с терактами на "Северных потоках".