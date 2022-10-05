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3 часа назад

МИД: Москва настаивает на расследовании по взрывам на "Северных потоках" при участии ФРГ

Газета.Ruиещё 8

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Москва настаивает на проведении расследования при участии РФ и Германии по ситуации со взрывами на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", передает ТАСС. Дипломат назвал произошедшее диверсией. "Естественно, должно быть расследование при участии России, но, наверное, важно было бы подключить к такому расследовании и Германию, коль скоро газ-то шел в первую очередь в Германию, в Европу, но в Германию в первую очередь", - сказал Вершинин. Утечки газа на "Северных потоках" произошли на прошлой неделе. Точные причины ЧП пока неизвестны, идет расследование. Часть западных СМИ поспешили обвинить в произошедшем Россию. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российская сторона будет разбираться кто виноват в саботаже трубопроводов. Предварительно, по его словам, в этом заинтересованы США, Польша и Украина. Заместитель помощника американского министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что Соединенные Штаты не причастны к утечкам газа на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2".

МИД: Москва настаивает на расследовании по взрывам на "Северных потоках" при участии ФРГ
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Сергей Вершинин,Александр Новак,
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