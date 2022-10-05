Бывший ректор ВГИКа Александр Новиков покончил с собой в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Тело мужчины нашли жена и дочь на лестничной клетке.
В предсмертной записке 86-летний педагог и философ отмечал, что испытывает трудности в сферах «физиологии, психики, коммуникации».
«Желаю вам всяческого благополучия в жизни сегодняшней и будущей. Я пошел недалеко от квартиры, прощаюсь, жалею о неприятностях, которые невольно мог причинить, низкий поклон ВГИКу», — написал он.
Новиков возглавлял Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова с 1987 по 2007 год.
Ранее сообщалось, что российский рэпер Иван Петунин, известный под псевдонимом Walkie, покончил с собой в возрасте 27 лет. По данным 93.ru, молодой человек опасался, что якобы может быть мобилизован, несмотря на медицинские противопоказания.