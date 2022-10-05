Бывший ректор ВГИКа Александр Новиков покончил с собой в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Тело мужчины нашли жена и дочь на лестничной клетке.

В предсмертной записке 86-летний педагог и философ отмечал, что испытывает трудности в сферах «физиологии, психики, коммуникации».

«Желаю вам всяческого благополучия в жизни сегодняшней и будущей. Я пошел недалеко от квартиры, прощаюсь, жалею о неприятностях, которые невольно мог причинить, низкий поклон ВГИКу», — написал он.

Новиков возглавлял Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова с 1987 по 2007 год.