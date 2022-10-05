Названо условие для перезапуска ЗАЭС

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий назвал условие для перезапуска Запорожской АЭС. Как сообщает ТАСС, он отметил, что для этого должны прекратиться обстрелы станции со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Балицкий подчеркнул, что это вопрос безопасности.
Напомним, что Запорожская АЭС, находящаяся под контролем российских военных, подвергается регулярным обстрелам с украинской стороны. 1 сентября на ней побывала миссия МАГАТЭ, которая в отчете по итогам поездки сообщила, что обстрелы станции пока не привели к катастрофе, но они продолжают угрожать безопасности объекта.
12 сентября работа Запорожской АЭС была полностью остановлена на фоне непрекращающихся обстрелов с украинской стороны. Местные власти сообщали, что вновь запустить ее можно за несколько дней, но они не уверены в том, что такая возможность представится в ближайшее время.