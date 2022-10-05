В России возбудили первое дело в отношении уклонившегося от мобилизации

Первое в России уголовное дело в отношении уклонившегося от мобилизации возбуждено в Пензенской области. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

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По его словам, 32-летний подозреваемый отказался подписать повестку в военкомат. Его задержали при силовой поддержке ОМОН, вторые сутки он находится в изоляторе временного содержания. По ст. 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу») ему грозит до двух лет колонии.