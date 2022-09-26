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В школе Ижевска произошла стрельба

В пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что число погибших при стрельбе в школе Ижевска увеличилось до 15 человек. Об этом сообщает ТАСС.

«На настоящий момент следователями СК установлено, что в результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибло, в том числе 11 детей и 4 взрослых. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и два взрослых», – сообщили в ведомстве.

Мишустин: мобилизованные граждане сохранят рабочие места

Правительство РФ подписало постановление, предусматривающие трудовые гарантии для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, слова которого приводит пресс-служба правительства.

"Трудовые договоры работников, которых призовут по мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты", - сказал Мишустин, добавляя, что они смогут "вернуться к своим привычным обязанностям на том же самом предприятии, что и до службы".

Мобилизованные граждане РФ смогут досрочно выйти на пенсию

Россияне, призванные по частичной мобилизации, получат статус военнослужащих и все гарантии, положенные контрактникам, в том числе возможность досрочного выхода на пенсию.

Соответствующее заявление на оперативном совещании сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Период военной службы идет в страховой стаж, по которому назначается страховая пенсия по старости. Кроме того действующим пенсионным законодательством предусмотрен специальный стаж работы, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение», — сказала она.

Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда при ЕС

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владимира Чижова с должности постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

«Освободить Чижова Владимира Алексеевича от обязанностей Постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе, Королевство Бельгия», - говорится в указе.

Стрельба произошла в военкомате Усть-Илимска

В Усть-Илимске мужчина устроил стрельбу в военкомате. Ранен военный комиссар. Стрелявший задержан. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Инцидент произошел в пункте сбора в Усть-Илимске Иркутской области. В результате был ранен военком Александр Елисеев. Он проводил инструктаж мобилизованных, и в этот момент один из них выстрелил ему в спину из обреза.

Песков высказался о закрытии границ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений на счет закрытия границ на фоне частичной мобилизации пока не принималось. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент никаких решений на этот счет нет», — ответил Песков на вопрос журналистов о планах на закрытие границ России.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тыс. человек.

Путин дал совет Западу

Запад должен относиться к России с уважением. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, пишет РИА Новости.

«С уважением к нам (РФ) относиться», - заметил глава России.

Так он прокомментировал слова Лукашенко о том, Минск не будет говорить с Западом без уважения с его стороны.

Западные СМИ обеспокоили итоги выборов в Италии

Западная пресса обеспокоена итогами выборов в Италии. СМИ считают, что победа Джорджи Мелони может стать образцом для националистических партий в Европе. Об этом пишет РИА Новости.

Британская газета Guardian считает, что с победой Мелони с Италии может быть создано самое правое правительство со времен окончания Второй мировой. Лидер партии «Братья Италии» может стать первой женщиной премьер-министром Италии и «образцом для националистических партий по всей Европе».

Мужчина открыл стрельбу в московском баре «16 тонн»

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Неизвестный мужчина открыл стрельбу в московском баре «16 тонн». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В понедельник в баре «16 тонн» на Пресненском валу неизвестный мужчина устроил стрельбу. По предварительной информации, было произведено несколько выстрелов», - рассказал собеседник агентства.

Стрельба произошла у входа в легендарный бар «16 тонн». В результате инцидента пострадал один человек, сообщает Telegram-канал Mash.

Путин назначил нового замдиректора ФСИН

Президент России Владимир Путин назначил новым заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-майора внутренней службы Александра Матвеенко. Как сообщает РИА Новости, ранее он занимал эту должность с приставкой временно исполняющего обязанности.