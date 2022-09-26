Путин дал совет Западу

Запад должен относиться к России с уважением. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, пишет РИА Новости.

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«С уважением к нам (РФ) относиться», - заметил глава России.

Так он прокомментировал слова Лукашенко о том, Минск не будет говорить с Западом без уважения с его стороны.

Ранее российский лидер отметил, что цель Запада — ослабить, разобщить и уничтожить Россию. По словам Владимира Путина, подобный план на Западе вынашивают давно — они поощряли международных террористов на Кавказе, продвигали наступательную инфраструктуру НАТО вплотную к российским границам, а также сделали тотальную русофобию своим оружием.