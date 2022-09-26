Путин дал совет Западу

Запад должен относиться к России с уважением. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, пишет РИА Новости.
«С уважением к нам (РФ) относиться», - заметил глава России.
Так он прокомментировал слова Лукашенко о том, Минск не будет говорить с Западом без уважения с его стороны.
Ранее российский лидер отметил, что цель Запада — ослабить, разобщить и уничтожить Россию. По словам Владимира Путина, подобный план на Западе вынашивают давно — они поощряли международных террористов на Кавказе, продвигали наступательную инфраструктуру НАТО вплотную к российским границам, а также сделали тотальную русофобию своим оружием.
В конце прошлого года МИД России передал представителям США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток. Однако по итогам переговоров в российском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что США и их союзники оставили без внимания ряд ключевых условий. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.