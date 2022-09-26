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58 минут назад

Путин назначил нового замдиректора ФСИН

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин назначил новым заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-майора внутренней службы Александра Матвеенко. Как сообщает РИА Новости, ранее он занимал эту должность с приставкой временно исполняющего обязанности.

Путин назначил нового замдиректора ФСИН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Указ главы государства вступает в силу со дня подписания, 26 сентября.

В течение нескольких лет Матвеенко занимал должность начальника управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН, потом должность начальника управления кадров. После этого его назначили временно исполняющим обязанности замдиректора службы.

Напомним, что в 2021 году Путин назначил директором ФСИН бывшего замглавы МВД Аркадия Гостева, который сменил на посту Александра Калашникова. Причины отставки в указе президента не назывались.

Политика,Аркадий Гостев,Александр Калашников,Владимир Путин,ФСИН,
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