Путин назначил нового замдиректора ФСИН

Президент России Владимир Путин назначил новым заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-майора внутренней службы Александра Матвеенко. Как сообщает РИА Новости, ранее он занимал эту должность с приставкой временно исполняющего обязанности.

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Указ главы государства вступает в силу со дня подписания, 26 сентября.

В течение нескольких лет Матвеенко занимал должность начальника управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН, потом должность начальника управления кадров. После этого его назначили временно исполняющим обязанности замдиректора службы.