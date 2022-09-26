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1 час назад

Число погибших при стрельбе в школе Ижевска увеличилось

Елена Прошина

В пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что число погибших при стрельбе в школе Ижевска увеличилось до 15 человек. Об этом сообщает ТАСС.

«На настоящий момент следователями СК установлено, что в результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибло, в том числе 11 детей и 4 взрослых. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и два взрослых», – сообщили в ведомстве.

Утром 26 сентября в ижевской школе №88 началась стрельба. Её бывший выпускник, 34-летний Артем Казанцев ворвался в здание и открыл огонь из пистолета по находящимся внутри людям, после чего покончил с собой.

Происшествия,Видео,Артем Казанцев,Следственный комитет,
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