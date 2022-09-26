Число погибших при стрельбе в школе Ижевска увеличилось

«На настоящий момент следователями СК установлено, что в результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибло, в том числе 11 детей и 4 взрослых. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и два взрослых», – сообщили в ведомстве.