В пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что число погибших при стрельбе в школе Ижевска увеличилось до 15 человек. Об этом сообщает ТАСС.
«На настоящий момент следователями СК установлено, что в результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибло, в том числе 11 детей и 4 взрослых. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и два взрослых», – сообщили в ведомстве.
Утром 26 сентября в ижевской школе №88 началась стрельба. Её бывший выпускник, 34-летний Артем Казанцев ворвался в здание и открыл огонь из пистолета по находящимся внутри людям, после чего покончил с собой.