Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владимира Чижова с должности постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
«Освободить Чижова Владимира Алексеевича от обязанностей Постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе, Королевство Бельгия», - говорится в указе.
Ранее сам Чижов сообщил, что скоро покинет Брюссель, так как срок его командировки подошел к концу. По его словам, ему уже неуютно выступать в качестве «живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС».
Ранее Чижов заявил, что над властями киевского неонацистского режима будет трибунал. Так он прокомментировал заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который поддержал идею создать трибунал над российскими гражданами за действия на территории бывшей УССР