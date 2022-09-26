Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда при ЕС

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владимира Чижова с должности постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

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«Освободить Чижова Владимира Алексеевича от обязанностей Постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе, Королевство Бельгия», - говорится в указе.

Ранее сам Чижов сообщил, что скоро покинет Брюссель, так как срок его командировки подошел к концу. По его словам, ему уже неуютно выступать в качестве «живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС».