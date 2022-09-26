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23 минуты назад

Песков высказался о закрытии границ

Никита Бородкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений на счет закрытия границ на фоне частичной мобилизации пока не принималось. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков высказался о закрытии границ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент никаких решений на этот счет нет», — ответил Песков на вопрос журналистов о планах на закрытие границ России.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тыс. человек.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал спокойно относится к уезжающим из России из-за частичной мобилизации. Он отметил, что у РФ огромный мобилизационный ресурс, а уехавшие граждане, если бы и остались, то не стали бы «своими людьми».

Политика,Александр Лукашенко,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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