Песков высказался о закрытии границ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений на счет закрытия границ на фоне частичной мобилизации пока не принималось. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент никаких решений на этот счет нет», — ответил Песков на вопрос журналистов о планах на закрытие границ России.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тыс. человек.