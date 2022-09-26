Западные СМИ обеспокоили итоги выборов в Италии

Западная пресса обеспокоена итогами выборов в Италии. СМИ считают, что победа Джорджи Мелони может стать образцом для националистических партий в Европе. Об этом пишет РИА Новости.

Британская газета Guardian считает, что с победой Мелони с Италии может быть создано самое правое правительство со времен окончания Второй мировой. Лидер партии «Братья Италии» может стать первой женщиной премьер-министром Италии и «образцом для националистических партий по всей Европе».

Газета Financial Times отметила, что партия «Братья Италии» - наследник неофашистского движения, созданного сторонниками итальянского диктатора Муссолини.

В свою очередь, немецкая газета Welt отметила, что вице-спикер Европарламента Катарина Барли считает, что Мелони на новом посту будет брать пример с таких политиков, как Дональд Трамп и Виктор Орбан. Газета также отмечает, что лидерство правоцентристов «вызывает беспокойство».

«Основы и общие ценности ЕС окажутся под угрозой, если Италия, третья по величине экономика ЕС, окажется под управлением коалиции постфашистов и ультраправых партий», - заявил Депутат Европарламента Томас Вайц.