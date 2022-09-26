Мобилизованные граждане России смогут досрочно выйти на пенсию

Россияне, призванные по частичной мобилизации, получат статус военнослужащих и все гарантии, положенные контрактникам, в том числе возможность досрочного выхода на пенсию.

«Период военной службы идет в страховой стаж, по которому назначается страховая пенсия по старости. Кроме того действующим пенсионным законодательством предусмотрен специальный стаж работы, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение», — сказала она.

Голикова добавила, что на данный момент правительство прорабатывает поправки в соответствующие постановления о списках профессий, представители которых при условии участия в спецоперации смогут досрочно выйти на пенсию.

Работодатели могут приостановить трудовой договор с такими сотрудниками с сохранением за ними рабочего места и выплатой всего причитающегося на этот момент. Расторгаться договор с призванными не будет. При этом на место мобилизованного сотрудника работодатель может принять другого, но только по срочному договору, отметила вице-премьер.