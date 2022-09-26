В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
40 минут назад

Мужчина открыл стрельбу в московском баре «16  тонн»

Илья Родин

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в московском баре «16 тонн». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В понедельник в баре «16 тонн» на Пресненском валу неизвестный мужчина устроил стрельбу. По предварительной информации, было произведено несколько выстрелов», - рассказал собеседник агентства.

Стрельба произошла у входа в легендарный бар «16 тонн». В результате инцидента пострадал один человек, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, нападавший начал стрельбу со стороны главного входа, рядом с лестницей, ведущей на второй этаж.

Посетитель клуба, расположенного на Пресненском валу, поругался с охранниками, ушел из заведения на некоторое время и вернулся уже с оружием. Он выстрелил в ногу охраннику и скрылся с места происшествия, дополняет канал 112.

Пострадавшего охранника госпитализировали в одну из московских клиник. Его жизни ничего не угрожает.

Стрелок скрылся с места происшествия на черном автомобиле марки Мерседес. Машину обнаружили в километре от места происшествия.

По данным канала «112», транспортное средство принадлежит 35-летней москвичке Дарье Водяницкой. Хозяйка уточнила, что за рулем был ее родственник.

Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

Происшествия,Видео,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители