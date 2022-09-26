Неизвестный мужчина открыл стрельбу в московском баре «16 тонн». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В понедельник в баре «16 тонн» на Пресненском валу неизвестный мужчина устроил стрельбу. По предварительной информации, было произведено несколько выстрелов», - рассказал собеседник агентства.

Стрельба произошла у входа в легендарный бар «16 тонн». В результате инцидента пострадал один человек, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, нападавший начал стрельбу со стороны главного входа, рядом с лестницей, ведущей на второй этаж.

Посетитель клуба, расположенного на Пресненском валу, поругался с охранниками, ушел из заведения на некоторое время и вернулся уже с оружием. Он выстрелил в ногу охраннику и скрылся с места происшествия, дополняет канал 112.

Пострадавшего охранника госпитализировали в одну из московских клиник. Его жизни ничего не угрожает.

Стрелок скрылся с места происшествия на черном автомобиле марки Мерседес. Машину обнаружили в километре от места происшествия.

По данным канала «112», транспортное средство принадлежит 35-летней москвичке Дарье Водяницкой. Хозяйка уточнила, что за рулем был ее родственник.