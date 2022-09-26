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48 минут назад

Мишустин: мобилизованные граждане сохранят рабочие места

Газета.Ru

Правительство РФ подписало постановление, предусматривающие трудовые гарантии для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, слова которого приводит пресс-служба правительства.

"Трудовые договоры работников, которых призовут по мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты", - сказал Мишустин, добавляя, что они смогут "вернуться к своим привычным обязанностям на том же самом предприятии, что и до службы".

По его словам, правительство готовит и "другие меры поддержки" для мобилизованных.

Мобилизованные россияне получили новые льготы

Ранее сообщалось, что Федеральная нотариальная палата РФ решила освободить мобилизованных с 21 сентября россиян от оплаты услуг правового и технического характера при обращении к нотариусам. Им предоставят возможность получить необходимые им нотариальные действия вне очереди в любой нотариальной конторе в России при предъявлении повестки военного комиссариата.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать лишь граждане из запаса, — в первую очередь те, у кого есть опыт.

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