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Страны G7 одобрили введение потолка цен на российскую нефть

Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) дали согласие на введение потолка цен на российскую нефть. Об этом заявила корреспондент телеканала Sky News Тамара Коэн в Twitter, передает РИА Новости.

«Министры финансов G7 согласились установить потолок цены на российскую нефть в ходе видеоконференции», — подчеркнула она.

Напомним, что в Группу семи входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Киев поставил ультиматум Турции по проливу Босфор

Киев поставил Турции ультиматум с требованием закрыть пролив Босфор для российских сухогрузов. Как сообщает газета «Взгляд», об этом пишет The Wall Street Journal.

Киевские власти требуют принять меры в отношении по меньшей мере четырех судов — на них якобы перевозят военную технику с российской базы в Сирии для нужд спецоперации на Украине.

Путин остановил кортеж и пообщался с россиянами

Президент России Владимир Путин во время визита в Калининград остановил кортеж и перекинулся парой слов с местными жителями. Видео опубликовал местный портал «Клопс».

Путин прибыл в Калининград 1 сентября, провел там открытый урок и посетил филиал Нахимовского военно-морского училища.

После визита в училище он остановил кортеж и вышел из машины, чтобы поприветствовать горожан.

Зеленский предложил защитить Европу от кризиса с одним условием

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова увеличить экспорт электроэнергии в Европу. Об этом сообщает Italian Post.

Такой заявление Зеленский сделал, выступая по видеосвязи на экономическом форуме в Черноббио.

По его словам, Украина увеличит экспорт, если Запорожская АЭС останется подключенной к украинской сети.

Шойгу озвучил цель контрнаступления Киева

У контрнаступления Украины только одна цель – создать у Запада иллюзию способности Киева противостоять России. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

В ходе селекторного совещания в ведомстве министр рассказал о продолжающихся попытках наступления ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях. По словам Шойгу, украинская армия несет большие потери.

Гросси сделал важное заявление после визита на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что физическая целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз. Об этом пишут «Известия».

По словам Гросси, за несколько часов пребывания на АЭС члены делегации смогли сделать первоначальную оценку состояния объекта. Так, выяснилось, что физическая целостность станции была нарушена несколько раз. Однако случайно это было сделано или намеренно, еще предстоит выяснить.

Медведев пригрозил Европе после заявления о газе

Европа лишится российского газа в случае принятия Евросоюзом решения об ограничении цен на него. Об этом заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«"Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России", – заявила тётенька фон дер как там Ляйен. Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», – отметил Медведев.

Минобороны сообщило о новых потерях ВСУ при контрнаступлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают безуспешные попытки контрнаступления на Николаево-Криворожском направлении и за сутки потеряли убитыми более 330 военнослужащих. Об этом во время ежедневного брифинга Минобороны России заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Конашенков добавил, что российским военным удалось взять в плен двух солдат ВСУ, а также уничтожить значительное количество военной техники. По его словам, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 боевых бронированных машин, и 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

На Украине оценили вероятность военного переворота в стране

На Украине растет напряжение между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, сообщает «360» со ссылкой на украинские СМИ. Вокруг Залужного может сформироваться партия военных и политических элит, которые остались обижены президентом, в том числе крупные бизнесмены и даже мэр Киева Виталий Кличко, считает украинский политик Владимир Олейник. Однако вероятность «не спродюсированного Западом» военного переворота на Украине крайне мала, более вероятна инициатива со стороны простых солдат, которые могут отказаться воевать, считает эксперт.

НАТО и Евросоюз попали в разработанную для Путина ловушку

Обозреватель The American Conservative (AC) Род Дреер считает, что Европейский союз и НАТО сами же попали в экономическую ловушку, которую подготовили для президента России Владимира Путина.

«Возмездие России теперь грозит парализовать Европу, и только дураки могут быть этому удивлены», — пишет автор.