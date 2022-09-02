«Его просто не будет»: Медведев пригрозил Европе после заявления о газе

Европа лишится российского газа в случае принятия Евросоюзом решения об ограничении цен на него. Об этом заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

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«"Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России", – заявила тётенька фон дер как там Ляйен. Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», – отметил Медведев.

Как заявила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, время, когда надо прибегнуть к введению потолка цен на российский газ в ЕС, пришло. Она отметила, что такой шаг позволит дать отпор Москве в вопросе манипулирования энергетическим рынком Европы.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что объема газа в России хватит на 100 лет вперед. Также он осведомил о наращивании компанией поставок газа в Китай. Увеличение за 8 месяцев 2022 года оценивается в 60%.