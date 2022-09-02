Путин остановил кортеж и пообщался с россиянами

Президент России Владимир Путин во время визита в Калининград остановил кортеж и перекинулся парой слов с местными жителями. Видео опубликовал местный портал «Клопс».

Путин прибыл в Калининград 1 сентября, провел там открытый урок и посетил филиал Нахимовского военно-морского училища.

После визита в училище он остановил кортеж и вышел из машины, чтобы поприветствовать горожан.

«Все хорошо? Никто не обижает?» - спросил он у них.

На видео слышно, как вслед Путину кричали «спасибо» и «молодец».