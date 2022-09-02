В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
29 минут назад

Путин остановил кортеж и пообщался с россиянами

Мария Иванова

Президент России Владимир Путин во время визита в Калининград остановил кортеж и перекинулся парой слов с местными жителями. Видео опубликовал местный портал «Клопс».

Путин прибыл в Калининград 1 сентября, провел там открытый урок и посетил филиал Нахимовского военно-морского училища.

После визита в училище он остановил кортеж и вышел из машины, чтобы поприветствовать горожан.

«Все хорошо? Никто не обижает?» - спросил он у них.

На видео слышно, как вслед Путину кричали «спасибо» и «молодец».

Путин спел гимн России с калининградскими школьниками

Также в Калининграде Путин провел рабочую встречу с губернатором Антоном Алихановым и заседание наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи.

Политика,Видео,Антон Алиханов,Владимир Путин,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители