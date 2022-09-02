Гросси сделал важное заявление после визита на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что физическая целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз. Об этом пишут «Известия».

По словам Гросси, за несколько часов пребывания на АЭС члены делегации смогли сделать первоначальную оценку состояния объекта. Так, выяснилось, что физическая целостность станции была нарушена несколько раз. Однако случайно это было сделано или намеренно, еще предстоит выяснить.

Он также подчеркнул, что безопасность АЭС не должна нарушаться. В связи с этим МАГАТЭ намерены внедрить механизм ее обеспечения. Гросси добавил, что для окончательно оценки ситуации делегация останется на станции до 4 или 5 сентября.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что власти региона ожидают от МАГАТЭ объективный доклад о ситуации на АЭС. Он надеется, что миссия не будет делать политических оценок.