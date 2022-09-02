В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
1 час назад

Гросси сделал важное заявление после визита на ЗАЭС

Елена Прошина

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что физическая целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз. Об этом пишут «Известия».

По словам Гросси, за несколько часов пребывания на АЭС члены делегации смогли сделать первоначальную оценку состояния объекта. Так, выяснилось, что физическая целостность станции была нарушена несколько раз. Однако случайно это было сделано или намеренно, еще предстоит выяснить.

Стало известно о попытке Киева внедрить шпионов в делегацию МАГАТЭ

Он также подчеркнул, что безопасность АЭС не должна нарушаться. В связи с этим МАГАТЭ намерены внедрить механизм ее обеспечения. Гросси добавил, что для окончательно оценки ситуации делегация останется на станции до 4 или 5 сентября.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что власти региона ожидают от МАГАТЭ объективный доклад о ситуации на АЭС. Он надеется, что миссия не будет делать политических оценок.

Ранее сообщалось, что в четверг вечером ВСУ нанесли три огневых удара по территории Энергодара. Кроме того, во время нахождения миссии МАГАТЭ на АЭС боевики обстреляли ТЭС и паромную переправу.

В мире,Видео,Рафаэль Гросси,Владимир Рогов,МАГАТЭ,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители