Зеленский предложил защитить Европу от кризиса с одним условием

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова увеличить экспорт электроэнергии в Европу. Об этом сообщает Italian Post.

Такой заявление Зеленский сделал, выступая по видеосвязи на экономическом форуме в Черноббио.

По его словам, Украина увеличит экспорт, если Запорожская АЭС останется подключенной к украинской сети.

«Российское присутствие на станции не дает нам помочь урегулированию энергетической ситуации в Европе. Наш экспорт энергоносителей может снизить давление Москвы на Европу и Италию», - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина, несмотря на все трудности, может внести свой вклад в обеспечение как минимум восьми процентов потребления электроэнергии в Италии.

ЗАЭС, перешедшая под контроль российских военных, подвергается обстрелам в последние недели.

1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на станцию. В этот же день из-за обстрелов остановили пятый энергоблок ЗАЭС. В работе (на 60 процентов от мощности) остается пятый энергоблок.