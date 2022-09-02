Шойгу озвучил цель контрнаступления Киева

У контрнаступления Украины только одна цель – создать у Запада иллюзию способности Киева противостоять России. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

В ходе селекторного совещания в ведомстве министр рассказал о продолжающихся попытках наступления ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях. По словам Шойгу, украинская армия несет большие потери.

«Подчеркну, что данная акция спланирована офисом (Владимира) Зеленского с единственной целью – создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление», - подчеркнул глава ведомства.