Обозреватель The American Conservative (AC) Род Дреер считает, что Европейский союз и НАТО сами же попали в экономическую ловушку, которую подготовили для президента России Владимира Путина.

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«Возмездие России теперь грозит парализовать Европу, и только дураки могут быть этому удивлены», — пишет автор.

Обозреватель AC привел в пример слова журналиста Гэвина Эшендена, который заявил, что это была не ловушка Путина, это НАТО и ЕС поймали себя в свой же капкан глобалистской экспансии.

По словам Дреера, жители Великобритании и Европы не понимают, почему им приходится мерзнуть и мириться с уничтожением своей экономики ради Украины.

Ранее обозреватель The Telegraph Ричард Кемп заявил, что Западу становится все сложнее сохранять единство в противостоянии России на фоне экономических трудностей и в конечном счете это приведет его к поражению.