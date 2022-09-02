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46 минут назад

American Conservative: НАТО и Евросоюз попали в разработанную для Путина ловушку

Газета.Ru

Обозреватель The American Conservative (AC) Род Дреер считает, что Европейский союз и НАТО сами же попали в экономическую ловушку, которую подготовили для президента России Владимира Путина.

В США заявили о попадании НАТО и ЕС в разработанную для Путина ловушку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Возмездие России теперь грозит парализовать Европу, и только дураки могут быть этому удивлены», — пишет автор.

Обозреватель AC привел в пример слова журналиста Гэвина Эшендена, который заявил, что это была не ловушка Путина, это НАТО и ЕС поймали себя в свой же капкан глобалистской экспансии.

По словам Дреера, жители Великобритании и Европы не понимают, почему им приходится мерзнуть и мириться с уничтожением своей экономики ради Украины.

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Ранее обозреватель The Telegraph Ричард Кемп заявил, что Западу становится все сложнее сохранять единство в противостоянии России на фоне экономических трудностей и в конечном счете это приведет его к поражению.

Телеканал CNN со ссылкой на европейских чиновников и представителей НАТО также сообщал, что консенсус Европейского союза и Североатлантического альянса о поддержке Украины на фоне проблем с поставками энергетических ресурсов, роста цен на продовольствие и появления рецессии может рухнуть в скором времени.

В мире,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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