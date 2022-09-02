В США заявили о попадании НАТО и ЕС в разработанную для Путина ловушку

Обозреватель The American Conservative (AC) Род Дреер считает, что Европейский союз и НАТО сами же попали в экономическую ловушку, которую подготовили для президента России Владимира Путина.
«Возмездие России теперь грозит парализовать Европу, и только дураки могут быть этому удивлены», — пишет автор.
Обозреватель AC привел в пример слова журналиста Гэвина Эшендена, который заявил, что это была не ловушка Путина, это НАТО и ЕС поймали себя в свой же капкан глобалистской экспансии.
По словам Дреера, жители Великобритании и Европы не понимают, почему им приходится мерзнуть и мириться с уничтожением своей экономики ради Украины.
Ранее обозреватель The Telegraph Ричард Кемп заявил, что Западу становится все сложнее сохранять единство в противостоянии России на фоне экономических трудностей и в конечном счете это приведет его к поражению.
Телеканал CNN со ссылкой на европейских чиновников и представителей НАТО также сообщал, что консенсус Европейского союза и Североатлантического альянса о поддержке Украины на фоне проблем с поставками энергетических ресурсов, роста цен на продовольствие и появления рецессии может рухнуть в скором времени.