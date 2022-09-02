Киев поставил ультиматум Турции по проливу Босфор

Киев поставил Турции ультиматум с требованием закрыть пролив Босфор для российских сухогрузов. Как сообщает газета «Взгляд», об этом пишет The Wall Street Journal.

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Киевские власти требуют принять меры в отношении по меньшей мере четырех судов — на них якобы перевозят военную технику с российской базы в Сирии для нужд спецоперации на Украине. Ранее в понедельник, 29 августа, правительство Украины выразило официальный протест послу Турции после того, как российское судно «Спарта 2» якобы перевезло зенитно-ракетный комплекс С-300 через проливы и доставило его в Новороссийск.