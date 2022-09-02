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38 минут назад

Киев поставил ультиматум Турции по проливу Босфор

Никита Бородкин

Киев поставил Турции ультиматум с требованием закрыть пролив Босфор для российских сухогрузов. Как сообщает газета «Взгляд», об этом пишет The Wall Street Journal.

Киев поставил ультиматум Турции по проливу Босфор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Киевские власти требуют принять меры в отношении по меньшей мере четырех судов — на них якобы перевозят военную технику с российской базы в Сирии для нужд спецоперации на Украине. Ранее в понедельник, 29 августа, правительство Украины выразило официальный протест послу Турции после того, как российское судно «Спарта 2» якобы перевезло зенитно-ракетный комплекс С-300 через проливы и доставило его в Новороссийск.

Турция намерена следить за выполнением положений Конвенции Монтрё

При этом глава консалтинговой фирмы Bosphorus Observer Йорук Исика отметил, что возможная перевозка Россией оружия на коммерческих судах не нарушает законы. Он не стал исключать, что Анкара осудит действия Москвы, однако лишь если на это будет «политическая воля».

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