Минобороны сообщило о новых потерях ВСУ при контрнаступлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают безуспешные попытки контрнаступления на Николаево-Криворожском направлении и за сутки потеряли убитыми более 330 военнослужащих. Об этом во время ежедневного брифинга Минобороны России заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters Oleksandr Ratushniak / Reuters

Конашенков добавил, что российским военным удалось взять в плен двух солдат ВСУ, а также уничтожить значительное количество военной техники. По его словам, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 боевых бронированных машин, и 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Также ВС России сбили два штурмовика Су-25 ВСУ и один модифицированный под стрельбу западным вооружением истребитель МиГ-29.