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18 минут назад

Минобороны сообщило о новых потерях ВСУ при контрнаступлении

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают безуспешные попытки контрнаступления на Николаево-Криворожском направлении и за сутки потеряли убитыми более 330 военнослужащих. Об этом во время ежедневного брифинга Минобороны России заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны сообщило о новых потерях ВСУ при контрнаступлении
Фото: Oleksandr Ratushniak / ReutersOleksandr Ratushniak / Reuters

Конашенков добавил, что российским военным удалось взять в плен двух солдат ВСУ, а также уничтожить значительное количество военной техники. По его словам, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 боевых бронированных машин, и 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

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Также ВС России сбили два штурмовика Су-25 ВСУ и один модифицированный под стрельбу западным вооружением истребитель МиГ-29.

По уточненным данным Минобороны на 2 сентября, с начала специальной военной операции ВС России уничтожили 283 самолета, 151 вертолет, 4711 танков и 3364 орудия полевой артиллерии ВСУ.

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