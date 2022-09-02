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31 минуту назад

Политик из Украины оценил вероятность военного переворота в стране

News.ru

На Украине растет напряжение между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, сообщает «360» со ссылкой на украинские СМИ. Вокруг Залужного может сформироваться партия военных и политических элит, которые остались обижены президентом, в том числе крупные бизнесмены и даже мэр Киева Виталий Кличко, считает украинский политик Владимир Олейник. Однако вероятность «не спродюсированного Западом» военного переворота на Украине крайне мала, более вероятна инициатива со стороны простых солдат, которые могут отказаться воевать, считает эксперт.

Количество негатива возрастает, и понятно, что могут пойти не на переворот, а штыки в землю — и все, — заявил политик.

Олейник отмечает, что Зеленский требует не допустить потери территорий любыми силами. Залужный, который отвечает за армию, ставит своей целью уберечь людей и, по словам политика, придерживается концепции: «сохраним армию — есть шанс сохранить государство».

Зеленский заявил, что не намерен снимать Залужного с поста главнокомандующего ВСУ

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее заявил, что контратаки Вооруженных сил Украины связаны с шатким положением главнокомандующего Валерия Залужного. По его словам, Запад приказал президенту Владимиру Зеленскому продемонстрировать активность из-за сомнений в боеспособности украинской армии. Он считает, что глава Украины поставил Залужному ультиматум: «или контратака, или отставка».

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