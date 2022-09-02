На Украине растет напряжение между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, сообщает «360» со ссылкой на украинские СМИ. Вокруг Залужного может сформироваться партия военных и политических элит, которые остались обижены президентом, в том числе крупные бизнесмены и даже мэр Киева Виталий Кличко, считает украинский политик Владимир Олейник. Однако вероятность «не спродюсированного Западом» военного переворота на Украине крайне мала, более вероятна инициатива со стороны простых солдат, которые могут отказаться воевать, считает эксперт.