Пока вы не уснули: новый фигурант в деле Дугиной и призыв Шольца к расширению ЕС

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Убийство журналистки Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил еще один член украинский диверсионной группы — гражданин Украины Богдан Цыганенко. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказали в Федеральной службе безопасности (ФСБ).
По информации ведомства, мужчина 1978 года рождения приехал в Россию через Эстонию 30 июля и уехал из страны за день до убийства Дугиной. Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автономерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко, а также вместе с Вовк собрал самодельную бомбу в арендованном гараже/
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к радикальной реформе ЕС, которая позволит принять в блок новых членов - страны Западных Балкан, Украину и Грузию. Об этом сообщает NTV.
В своей программной речи о европейской политике в Праге Шольц предложил реорганизацию внешней и налоговой политики ЕС. Он подчеркнул, что голоса всех членов Евросоюза должны иметь примерно одинаковый вес.
Также Шольц выступил за значительное расширение ЕС.
Российские средства ПВО и ВКС фактически ликвидировали весь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный военно-дипломатический источник.
Как рассказал собеседник агентства, квалифицированный летно-подъемный состав воздушных сил Украины — солдаты, умеющие управлять самолетами Су-25, Су-27 и Миг-29 — были ликвидированы российской стороной, в частности, — средствами ПВО и ВКС.
Источник также указал, что обещания западных стран предоставить Украине новые боевые самолеты советского производства для противостояния России, вероятно, так и останутся всего лишь обещаниями.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речи о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС не идет. Об этом сообщает РИА Новости.
«Нет, об этом речи не идет», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, что станция перешла под контроль российских войск в ходе освобождения территории Запорожской области. За последний месяц Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали ЗАЭС и расположенный рядом город Энергодар. Ранее Минобороны РФ сообщало о подготовке украинским режимом ядерной провокации на станции.
Политика Леонида Гозмана (внесен в реестр СМИ-иноагентов) задержали в Москве. Его обвинили по статье о «Публичном отождествлении СССР с нацистской Германией». Об этом сообщает RT в Telegram-канале.
По данным канала, в настоящее время политик находится в столичном отделении полиции. По словам источника в правоохранительных органах, Гозману грозит штраф до 2 тысяч рублей или арест на 15 суток.
В МИД Финляндии пояснили, что с 1 сентября россияне смогут подать документы на туристические визы только в четырех городах. Новые правила оформления опубликованы на сайте Визового центра европейской страны (VFS).
Визы можно будет получить только в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. Новый порядок подачи документов, который начнет действовать с 1 сентября, также предусматривает и ограничение по времени. Документы будут приниматься только по понедельникам.
«Финляндия ограничивает прием визовых заявлений до 500 в день. Визовые заявления необходимо подавать в категории, предназначенные для вашей поездки. Если же категория указана неверно, либо заявления подано в неправильный день, необходимо будет выбрать новую дату и время и заново его подать», - отмечается в сообщении МИД Финляндии.
Также в ведомстве предупредили, что ошибка в подаче визового заявления «может повлиять на решение о выдаче визы».
Турция решила в пять раз увеличить для судов стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы. Как пишет Sabah, такие права стране дает Конвенция Монтрё.
По принятой в 1936 году Конвенции Монтре, страны вправе проводить через проливы в мирное время любые военные корабли (предварительно уведомив Турцию), а торговые корабли - и в мирное, и в военное время.
Решение Турции упраздняет систему, взимания сборов, введенную в 1983 году. Речь идет о сборах за маяки, а также о сборах за спасательные и медицинские услуги.
Цены на контейнерные перевозки электроники и бытовой техники из КНР повысились в два раза в сравнении с минувшим февралем. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на российских дистрибуторов.
Отмечается, что стоимость перевозок повысилась с 6 до 11,5 тыс. долларов за один контейнер. По словам менеджера по логистике компании diHouse Дмитрия Денисенко, страна решила сократить планы отправки поездов в РФ. В связи с ростом спроса увеличилась и стоимость, пояснил он. Рост цен на грузовые авиаперевозки продемонстрировал еще большие показатели – они подорожали в три раза с конца марта.
Доллар приблизился к своему пику, и дальнейшего его укрепления не будет. Об этом сообщает журналист американского издания Financial Times Ручир Шарма.
«Инвесторы, как правило, отказываются от доллара, когда экономика США замедляется по сравнению с остальным миром. Возможно, следующий шаг будет не в сторону единой резервной валюты, а к валютным блокам. Так, например, крупнейшие экономики Юго-Восточной Азии все чаще осуществляют платежи друг другу напрямую, минуя доллар», — сообщается на сайте Financial Times.
Logitech направила корпоративным клиентам письмо, в котором сообщается о сворачивании деятельности на территории России. Об этом сообщает Dtf.ru.
О планах компании полностью уйти с рынка ранее написало издание CNews.
«После приостановки поставок в Россию ранее в этом году, Logitech продолжали пристально следить за ситуацией. Из-за того, что нестабильность в регионе продолжается, мы с сожалением сообщаем, что невозможно работать в России как и раньше. Мы начали процесс по сворачиванию оставшейся деятельности», — говорится в письме Logitech.
Певица Вера Брежнева попала в черный список артистов Украины, которым запрещено выступать на территории страны. Об этом пишет издание CT News.
Даже после отъезда из России вместе с супругом Константином Меладзе, Брежнева не смогла отвести от себя гнев украинских слушателей. Несмотря на поддержку Украины, а также работу в центре гуманитарной помощи для украинцев в Польше, певицу все же внесли в черный список и теперь не хотят видеть в родной стране.