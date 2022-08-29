Пока вы не уснули: новый фигурант в деле Дугиной и призыв Шольца к расширению ЕС

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ФСБ сообщила о новом фигуранте в деле Дугиной

Убийство журналистки Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил еще один член украинский диверсионной группы — гражданин Украины Богдан Цыганенко. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказали в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

По информации ведомства, мужчина 1978 года рождения приехал в Россию через Эстонию 30 июля и уехал из страны за день до убийства Дугиной. Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автономерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко, а также вместе с Вовк собрал самодельную бомбу в арендованном гараже/

Шольц призвал расширить ЕС за счет Украины и Грузии

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к радикальной реформе ЕС, которая позволит принять в блок новых членов - страны Западных Балкан, Украину и Грузию. Об этом сообщает NTV.

В своей программной речи о европейской политике в Праге Шольц предложил реорганизацию внешней и налоговой политики ЕС. Он подчеркнул, что голоса всех членов Евросоюза должны иметь примерно одинаковый вес.

Также Шольц выступил за значительное расширение ЕС.

Россия ликвидировала почти весь состав украинской авиации

Российские средства ПВО и ВКС фактически ликвидировали весь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный военно-дипломатический источник.

Как рассказал собеседник агентства, квалифицированный летно-подъемный состав воздушных сил Украины — солдаты, умеющие управлять самолетами Су-25, Су-27 и Миг-29 — были ликвидированы российской стороной, в частности, — средствами ПВО и ВКС.

Источник также указал, что обещания западных стран предоставить Украине новые боевые самолеты советского производства для противостояния России, вероятно, так и останутся всего лишь обещаниями.

Песков высказался о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речи о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС не идет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, об этом речи не идет», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, что станция перешла под контроль российских войск в ходе освобождения территории Запорожской области. За последний месяц Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали ЗАЭС и расположенный рядом город Энергодар. Ранее Минобороны РФ сообщало о подготовке украинским режимом ядерной провокации на станции.

Леонида Гозмана задержали в Москве

Политика Леонида Гозмана (внесен в реестр СМИ-иноагентов) задержали в Москве. Его обвинили по статье о «Публичном отождествлении СССР с нацистской Германией». Об этом сообщает RT в Telegram-канале.

По данным канала, в настоящее время политик находится в столичном отделении полиции. По словам источника в правоохранительных органах, Гозману грозит штраф до 2 тысяч рублей или арест на 15 суток.

В Финляндии озвучили условия оформление туристических виз для россиян

В МИД Финляндии пояснили, что с 1 сентября россияне смогут подать документы на туристические визы только в четырех городах. Новые правила оформления опубликованы на сайте Визового центра европейской страны (VFS).

Визы можно будет получить только в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. Новый порядок подачи документов, который начнет действовать с 1 сентября, также предусматривает и ограничение по времени. Документы будут приниматься только по понедельникам.

«Финляндия ограничивает прием визовых заявлений до 500 в день. Визовые заявления необходимо подавать в категории, предназначенные для вашей поездки. Если же категория указана неверно, либо заявления подано в неправильный день, необходимо будет выбрать новую дату и время и заново его подать», - отмечается в сообщении МИД Финляндии.

Также в ведомстве предупредили, что ошибка в подаче визового заявления «может повлиять на решение о выдаче визы».

Турция в пять раз поднимет цену за проход через Босфор и Дарданеллы

Турция решила в пять раз увеличить для судов стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы. Как пишет Sabah, такие права стране дает Конвенция Монтрё.

По принятой в 1936 году Конвенции Монтре, страны вправе проводить через проливы в мирное время любые военные корабли (предварительно уведомив Турцию), а торговые корабли - и в мирное, и в военное время.

Решение Турции упраздняет систему, взимания сборов, введенную в 1983 году. Речь идет о сборах за маяки, а также о сборах за спасательные и медицинские услуги.

Транспортировка электроники из Китая подорожала вдвое

Цены на контейнерные перевозки электроники и бытовой техники из КНР повысились в два раза в сравнении с минувшим февралем. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на российских дистрибуторов.

Отмечается, что стоимость перевозок повысилась с 6 до 11,5 тыс. долларов за один контейнер. По словам менеджера по логистике компании diHouse Дмитрия Денисенко, страна решила сократить планы отправки поездов в РФ. В связи с ростом спроса увеличилась и стоимость, пояснил он. Рост цен на грузовые авиаперевозки продемонстрировал еще большие показатели – они подорожали в три раза с конца марта.

Доллар теряет лидерство на рынке валют

Доллар приблизился к своему пику, и дальнейшего его укрепления не будет. Об этом сообщает журналист американского издания Financial Times Ручир Шарма.

«Инвесторы, как правило, отказываются от доллара, когда экономика США замедляется по сравнению с остальным миром. Возможно, следующий шаг будет не в сторону единой резервной валюты, а к валютным блокам. Так, например, крупнейшие экономики Юго-Восточной Азии все чаще осуществляют платежи друг другу напрямую, минуя доллар», — сообщается на сайте Financial Times.

Logitech начала сворачивать деятельность в России

Logitech направила корпоративным клиентам письмо, в котором сообщается о сворачивании деятельности на территории России. Об этом сообщает Dtf.ru.

О планах компании полностью уйти с рынка ранее написало издание CNews.

«После приостановки поставок в Россию ранее в этом году, Logitech продолжали пристально следить за ситуацией. Из-за того, что нестабильность в регионе продолжается, мы с сожалением сообщаем, что невозможно работать в России как и раньше. Мы начали процесс по сворачиванию оставшейся деятельности», — говорится в письме Logitech.

Брежнева попала в черный список на Украине

Певица Вера Брежнева попала в черный список артистов Украины, которым запрещено выступать на территории страны. Об этом пишет издание CT News.