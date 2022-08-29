В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
36 минут назад

Пока вы не уснули: новый фигурант в деле Дугиной и призыв Шольца к расширению ЕС

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

ФСБ сообщила о новом фигуранте в деле Дугиной

Убийство журналистки Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил еще один член украинский диверсионной группы — гражданин Украины Богдан Цыганенко. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказали в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

По информации ведомства, мужчина 1978 года рождения приехал в Россию через Эстонию 30 июля и уехал из страны за день до убийства Дугиной. Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автономерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко, а также вместе с Вовк собрал самодельную бомбу в арендованном гараже/

Читать новость полностью

Шольц призвал расширить ЕС за счет Украины и Грузии

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к радикальной реформе ЕС, которая позволит принять в блок новых членов - страны Западных Балкан, Украину и Грузию. Об этом сообщает NTV.

В своей программной речи о европейской политике в Праге Шольц предложил реорганизацию внешней и налоговой политики ЕС. Он подчеркнул, что голоса всех членов Евросоюза должны иметь примерно одинаковый вес.

Также Шольц выступил за значительное расширение ЕС.

Читать новость полностью

Россия ликвидировала почти весь состав украинской авиации

Российские средства ПВО и ВКС фактически ликвидировали весь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный военно-дипломатический источник.

Как рассказал собеседник агентства, квалифицированный летно-подъемный состав воздушных сил Украины — солдаты, умеющие управлять самолетами Су-25, Су-27 и Миг-29 — были ликвидированы российской стороной, в частности, — средствами ПВО и ВКС.

Источник также указал, что обещания западных стран предоставить Украине новые боевые самолеты советского производства для противостояния России, вероятно, так и останутся всего лишь обещаниями.

Читать новость полностью

Песков высказался о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речи о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС не идет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, об этом речи не идет», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, что станция перешла под контроль российских войск в ходе освобождения территории Запорожской области. За последний месяц Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали ЗАЭС и расположенный рядом город Энергодар. Ранее Минобороны РФ сообщало о подготовке украинским режимом ядерной провокации на станции.

Читать новость полностью

Леонида Гозмана задержали в Москве

Политика Леонида Гозмана (внесен в реестр СМИ-иноагентов) задержали в Москве. Его обвинили по статье о «Публичном отождествлении СССР с нацистской Германией». Об этом сообщает RT в Telegram-канале.

По данным канала, в настоящее время политик находится в столичном отделении полиции. По словам источника в правоохранительных органах, Гозману грозит штраф до 2 тысяч рублей или арест на 15 суток.

Читать новость полностью

В Финляндии озвучили условия оформление туристических виз для россиян

В МИД Финляндии пояснили, что с 1 сентября россияне смогут подать документы на туристические визы только в четырех городах. Новые правила оформления опубликованы на сайте Визового центра европейской страны (VFS).

Визы можно будет получить только в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. Новый порядок подачи документов, который начнет действовать с 1 сентября, также предусматривает и ограничение по времени. Документы будут приниматься только по понедельникам.

«Финляндия ограничивает прием визовых заявлений до 500 в день. Визовые заявления необходимо подавать в категории, предназначенные для вашей поездки. Если же категория указана неверно, либо заявления подано в неправильный день, необходимо будет выбрать новую дату и время и заново его подать», - отмечается в сообщении МИД Финляндии.

Также в ведомстве предупредили, что ошибка в подаче визового заявления «может повлиять на решение о выдаче визы».

Читать новость полностью

Турция в пять раз поднимет цену за проход через Босфор и Дарданеллы

Турция решила в пять раз увеличить для судов стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы. Как пишет Sabah, такие права стране дает Конвенция Монтрё.

По принятой в 1936 году Конвенции Монтре, страны вправе проводить через проливы в мирное время любые военные корабли (предварительно уведомив Турцию), а торговые корабли - и в мирное, и в военное время.

Решение Турции упраздняет систему, взимания сборов, введенную в 1983 году. Речь идет о сборах за маяки, а также о сборах за спасательные и медицинские услуги.

Читать новость полностью

Транспортировка электроники из Китая подорожала вдвое

Цены на контейнерные перевозки электроники и бытовой техники из КНР повысились в два раза в сравнении с минувшим февралем. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на российских дистрибуторов.

Отмечается, что стоимость перевозок повысилась с 6 до 11,5 тыс. долларов за один контейнер. По словам менеджера по логистике компании diHouse Дмитрия Денисенко, страна решила сократить планы отправки поездов в РФ. В связи с ростом спроса увеличилась и стоимость, пояснил он. Рост цен на грузовые авиаперевозки продемонстрировал еще большие показатели – они подорожали в три раза с конца марта.

Читать новость полностью

Доллар теряет лидерство на рынке валют

Доллар приблизился к своему пику, и дальнейшего его укрепления не будет. Об этом сообщает журналист американского издания Financial Times Ручир Шарма.

«Инвесторы, как правило, отказываются от доллара, когда экономика США замедляется по сравнению с остальным миром. Возможно, следующий шаг будет не в сторону единой резервной валюты, а к валютным блокам. Так, например, крупнейшие экономики Юго-Восточной Азии все чаще осуществляют платежи друг другу напрямую, минуя доллар», — сообщается на сайте Financial Times.

Читать новость полностью

Logitech начала сворачивать деятельность в России

Logitech направила корпоративным клиентам письмо, в котором сообщается о сворачивании деятельности на территории России. Об этом сообщает Dtf.ru.

О планах компании полностью уйти с рынка ранее написало издание CNews.

«После приостановки поставок в Россию ранее в этом году, Logitech продолжали пристально следить за ситуацией. Из-за того, что нестабильность в регионе продолжается, мы с сожалением сообщаем, что невозможно работать в России как и раньше. Мы начали процесс по сворачиванию оставшейся деятельности», — говорится в письме Logitech.

Читать новость полностью

Брежнева попала в черный список на Украине

Певица Вера Брежнева попала в черный список артистов Украины, которым запрещено выступать на территории страны. Об этом пишет издание CT News.

Даже после отъезда из России вместе с супругом Константином Меладзе, Брежнева не смогла отвести от себя гнев украинских слушателей. Несмотря на поддержку Украины, а также работу в центре гуманитарной помощи для украинцев в Польше, певицу все же внесли в черный список и теперь не хотят видеть в родной стране.

Читать новость полностью

В мире,Дарья Дугина,Наталья Вовк,Дмитрий Денисенко,Олаф Шольц,Леонид Гозман,Константин Меладзе,Вера Брежнева,Дмитрий Песков,Минобороны России,Коммерсант,ФСБ,ЕС,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители