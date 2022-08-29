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48 минут назад

В Финляндии озвучили условия оформление туристических виз для россиян

Алиса Селезнёва

В МИД Финляндии пояснили, что с 1 сентября россияне смогут подать документы на туристические визы только в четырех городах. Новые правила оформления опубликованы на сайте Визового центра европейской страны (VFS).

В Финляндии озвучили условия оформление туристических виз для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Визы можно будет получить только в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. Новый порядок подачи документов, который начнет действовать с 1 сентября, также предусматривает и ограничение по времени. Документы будут приниматься только по понедельникам.

«Финляндия ограничивает прием визовых заявлений до 500 в день. Визовые заявления необходимо подавать в категории, предназначенные для вашей поездки. Если же категория указана неверно, либо заявления подано в неправильный день, необходимо будет выбрать новую дату и время и заново его подать», - отмечается в сообщении МИД Финляндии.

Также в ведомстве предупредили, что ошибка в подаче визового заявления «может повлиять на решение о выдаче визы».

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит перспектив налаживания отношений с Россией, так как доверие утрачено из-за спецоперации на Украине. Премьер-министр страны Санна Марин в свою очередь подчеркнула, что в дополнение к уже принятым санкционным мерам Финляндия замедляет процедуру выдачи виз российским туристам.

С конца февраля прекратила выдачу туристических виз россиянам Литва. Это было сделано «в знак солидарности с Украиной». Также страны Прибалтики выступили с инициативой о полном запрете выдачи шенгенских виз гражданам России.

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