В Финляндии озвучили условия оформление туристических виз для россиян

В МИД Финляндии пояснили, что с 1 сентября россияне смогут подать документы на туристические визы только в четырех городах. Новые правила оформления опубликованы на сайте Визового центра европейской страны (VFS).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Визы можно будет получить только в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. Новый порядок подачи документов, который начнет действовать с 1 сентября, также предусматривает и ограничение по времени. Документы будут приниматься только по понедельникам.

«Финляндия ограничивает прием визовых заявлений до 500 в день. Визовые заявления необходимо подавать в категории, предназначенные для вашей поездки. Если же категория указана неверно, либо заявления подано в неправильный день, необходимо будет выбрать новую дату и время и заново его подать», - отмечается в сообщении МИД Финляндии.

Также в ведомстве предупредили, что ошибка в подаче визового заявления «может повлиять на решение о выдаче визы».

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит перспектив налаживания отношений с Россией, так как доверие утрачено из-за спецоперации на Украине. Премьер-министр страны Санна Марин в свою очередь подчеркнула, что в дополнение к уже принятым санкционным мерам Финляндия замедляет процедуру выдачи виз российским туристам.