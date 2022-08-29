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13 минут назад

Транспортировка электроники из Китая подорожала вдвое

Лера Букина

Цены на контейнерные перевозки электроники и бытовой техники из КНР повысились в два раза в сравнении с минувшим февралем. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на российских дистрибуторов.

Ввозимая в Россию техника дорожает уже в дороге
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что стоимость перевозок повысилась с 6 до 11,5 тыс. долларов за один контейнер. По словам менеджера по логистике компании diHouse Дмитрия Денисенко, страна решила сократить планы отправки поездов в РФ. В связи с ростом спроса увеличилась и стоимость, пояснил он. Рост цен на грузовые авиаперевозки продемонстрировал еще большие показатели – они подорожали в три раза с конца марта.

«Прямых рейсов из Китая мало, а компаний, которые могут доставлять грузы, содержащие литиевые батареи, вообще единицы», — указал собеседник.

Глава российского представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group Глеб Мишин отметил, что повышать цены по большей части готовы предприятия из Турции и Китая. Ситуация обусловлена ростом объема поставок из данных государств. Издание указывает на сокращение количества провайдеров таких услуг в связи с уходом из РФ некоторых логистических компаний.

Ранее сообщалось, что летом через порт Роттердама остановили контейнерные перевозки из Россию и в данную страну. Данный порт является крупнейшим в Европе. Решение связано с отказом крупнейших мировых контейнерных компаний Maersk, CGM и Hapag-Lloyd сотрудничать с российской стороной на фоне ввода российских войск на украинскую территорию.

Наука и техника,Дмитрий Денисенко,Глеб Мишин,Коммерсант,
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