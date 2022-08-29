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12 минут назад

СМИ: Россия ликвидировала почти весь состав украинской авиации

Елена Прошина

Российские средства ПВО и ВКС фактически ликвидировали весь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный военно-дипломатический источник.

СМИ: Россия ликвидировала почти весь состав украинской авиации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал собеседник агентства, квалифицированный летно-подъемный состав воздушных сил Украины — солдаты, умеющие управлять самолетами Су-25, Су-27 и Миг-29 — были ликвидированы российской стороной, в частности, — средствами ПВО и ВКС.

Источник также указал, что обещания западных стран предоставить Украине новые боевые самолеты советского производства для противостояния России, вероятно, так и останутся всего лишь обещаниями.

Как говорится в сообщении, Украина задействовала для выполнения боевых задач бывших курсантов харьковского военного института воздушных сил Украины, что впоследствии привело к серьезным потерям и так немногочисленной украинской авиации. Собеседник агентства уточнил, что их ликвидируют либо уже на первом, либо на втором боевом вылете. Он добавил, что у Запада не хватает ни времени, ни ресурсов, чтобы доучить украинских курсантов.

Кроме того, ВСУ так и не смогли набрать по контракту летчиков советских самолетов в Польше и других восточноевропейских странах. Те, кто все-таки согласился воевать на стороне Украины, «в могилах и больницах», заявил источник ТАСС.

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