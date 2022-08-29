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38 минут назад

СМИ: Брежнева попала в черный список на Украине

Елена Прошина

Певица Вера Брежнева попала в черный список артистов Украины, которым запрещено выступать на территории страны. Об этом пишет издание CT News.

Уехавшая из России Брежнева попала в черный список на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Даже после отъезда из России вместе с супругом Константином Меладзе, Брежнева не смогла отвести от себя гнев украинских слушателей. Несмотря на поддержку Украины, а также работу в центре гуманитарной помощи для украинцев в Польше, певицу все же внесли в черный список и теперь не хотят видеть в родной стране.

Звезду осуждали даже коллеги, а больше всего ей досталось от певицы Анастасии Приходько, которая удивлялась, почему Брежнева не переехала еще лет восемь назад от «агрессоров». Она потребовала, чтобы у певицы забрали вce укpaинcкиe нaгpaды, a тaкжe пpиoбpeтeнную в Киeвe нeдвижимocть.

Певица также предложила внести в черный список Кoнcтaнтина и Вaлepия Мeлaдзe, Свeтлaну Лoбoду и Ани Лopaк.

Шоу-бизнес,Анастасия Приходько,Константин Меладзе,Светлана Лобода,Вера Брежнева,Валерий Меладзе,
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