Песков высказался о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речи о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС не идет. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Нет, об этом речи не идет», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, что станция перешла под контроль российских войск в ходе освобождения территории Запорожской области. За последний месяц Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали ЗАЭС и расположенный рядом город Энергодар. Ранее Минобороны РФ сообщало о подготовке украинским режимом ядерной провокации на станции.