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53 минуты назад

Шольц призвал расширить ЕС за счет Украины и Грузии

Алиса Селезнёва

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к радикальной реформе ЕС, которая позволит принять в блок новых членов - страны Западных Балкан, Украину и Грузию. Об этом сообщает NTV.

Шольц призвал к радикальной реформе Евросоюза
Фото: ReutersReuters

В своей программной речи о европейской политике в Праге Шольц предложил реорганизацию внешней и налоговой политики ЕС. Он подчеркнул, что голоса всех членов Евросоюза должны иметь примерно одинаковый вес.

Также Шольц выступил за значительное расширение ЕС.

«Страны Западных Балкан, Украина, Молдавия и в перспективе Грузия должны стать частью ЕС. Это расширение в интересах Евросоюза. В эти дни снова возникает вопрос о том, где будет проходить будущая разделительная линия между свободной Европой и неоимперской автократией», - подчеркнул он.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.

24 июня Украина и Молдавия официально получили статус кандидатов в члены Евросоюза.

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Переговоры о членстве займут годы или даже десятилетия, отмечали в ЕС. Прогресс страны-кандидата на пути к членству будет зависеть от «ее собственных достижений», а также от «способности ЕС принять новых членов».

В мире,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,ЕС,
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