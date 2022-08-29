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36 минут назад

Турция в пять раз поднимет цену за проход через Босфор и Дарданеллы

Мария Иванова

Турция решила в пять раз увеличить для судов стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы. Как пишет Sabah, такие права стране дает Конвенция Монтрё.

Турция в пять раз поднимет цену за проход через Босфор и Дарданеллы
Фото: ReutersReuters

По принятой в 1936 году Конвенции Монтре, страны вправе проводить через проливы в мирное время любые военные корабли (предварительно уведомив Турцию), а торговые корабли - и в мирное, и в военное время.

Решение Турции упраздняет систему, взимания сборов, введенную в 1983 году. Речь идет о сборах за маяки, а также о сборах за спасательные и медицинские услуги.

Sabah отмечает, что сборы были установлены во французском франке, составлявшем 0,80 доллара за нетто-тонну. С течением времени из-за инфляции сборы свелись к минимуму.

Турция решила поднять стоимость сборов, оцениваемую во франке, в пять раз, - до четырех долларов. Нововведение заработает с октября.

В Анкаре рассчитывают увеличить ежегодные доходы от сборов с 40 миллионов до 200 миллионов долларов.

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