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24 минуты назад

Леонида Гозмана задержали в Москве

Lenta.ruиещё 1

Политика Леонида Гозмана (внесен в реестр СМИ-иноагентов) задержали в Москве. Его обвинили по статье о «Публичном отождествлении СССР с нацистской Германией». Об этом сообщает RT в Telegram-канале.

Леонида Гозмана задержали в Москве
Фото: Александр Миридонов / КоммерсантъАлександр Миридонов / Коммерсантъ

По данным канала, в настоящее время политик находится в столичном отделении полиции. По словам источника в правоохранительных органах, Гозману грозит штраф до 2 тысяч рублей или арест на 15 суток.

Уточняется, что речь идет о нескольких его постах в социальных сетях.

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15 июля в отношении Гозмана возбудили уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве. Политик рассказал, что несколько лет назад они с супругой получили гражданство Израиля и уведомили власти о получении нового гражданства примерно через год. Гозман уточнил, что не знал о том, что в течение 60 дней нужно было известить власти о получении гражданства.

Происшествия,Леонид Гозман,
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