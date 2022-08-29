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41 минуту назад

Logitech начала сворачивать деятельность в России

Лера Букина

Logitech направила корпоративным клиентам письмо, в котором сообщается о сворачивании деятельности на территории России. Об этом сообщает Dtf.ru.

Logitech начала сворачивать деятельность в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О планах компании полностью уйти с рынка ранее написало издание CNews.

«После приостановки поставок в Россию ранее в этом году, Logitech продолжали пристально следить за ситуацией. Из-за того, что нестабильность в регионе продолжается, мы с сожалением сообщаем, что невозможно работать в России как и раньше. Мы начали процесс по сворачиванию оставшейся деятельности», — говорится в письме Logitech.

Как писал CNews, сотрудников российского офиса Logitech уволят 31 августа. По неподтвержденным данным, некоторые из них переведены в Казахстан.

Ранее СМИ сообщили, что производитель электроники и крупнейший поставщик серверов в Россию Dell навсегда покинет рынок страны. Кроме того, пишут, что компания взялась за сокращение всех сотрудников.

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