Logitech начала сворачивать деятельность в России

«После приостановки поставок в Россию ранее в этом году, Logitech продолжали пристально следить за ситуацией. Из-за того, что нестабильность в регионе продолжается, мы с сожалением сообщаем, что невозможно работать в России как и раньше. Мы начали процесс по сворачиванию оставшейся деятельности», — говорится в письме Logitech.