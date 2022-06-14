Пока вы не уснули: новая доктрина НАТО и ультиматум Зеленского Шольцу

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Столтенберг анонсировал новую доктрину НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новая стратегическая доктрина альянса отразит изменения в мире, включая конфликт на Украине и растущее влияние Китая. Об этом он рассказал в интервью греческому агентству АМNА.

Новая стратегическая доктрина НАТО будет представлена на саммите, который пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня.

Зеленский поставил ультиматум Шольцу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц должен прекратить попытки быть нейтральным и балансировать между Москвой и Киевом. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание ZDF.

Он раскритиковал Шольца за стремление «не навредить» своей стране и нежелание занять «более однозначную позицию» по ситуации на Украине.

Взрыв прогремел в Брянской области

В приграничном городе Клинцы Брянской области прогремел взрыв. По предварительным данным, снаряд задел часть военной базы и часть жилого комплекса в Клинцах. В результате налета пострадал один человек. Об этом пишет «Говорит Москва».

Как сообщают местные жители, взрывы прогремели около 8 утра. После этого в небе был замечен ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник». В некоторых районах города пропали свет и вода, в домах вылетели окна.

Премьер Польши заявил, что 40 млн поляков готовы сражаться против России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что 40 млн поляков готовы воевать против России. Об этом пишет Wprost.

Моравецкий предупредил Кремль о том, что 40 млн поляков готовы оказать сопротивление в случае вторжения России на территорию Польши.

«Мы свободная и независимая страна и никогда ее не отдадим ... Мы желаем мира, но до сих пор жива римская поговорка: «Хочешь мира — готовься к войне», — заявил премьер-министр Моравецкий в ходе выступления в школьном комплексе в Мышвуке.

Песков: «От Киева нет сигналов по решению вопроса с зерном»

От Киева пока нет сигналов по решению вопроса с зерном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как сообщает РИА Новости, он добавил, что неизвестно, хочет ли украинская сторона его вывозить.

«Нужно отметить, что нет никаких сигналов от украинской стороны — что, как и хочет ли вообще она что-то вывозить», — заявил он журналистам.

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине в ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна.

Кадыров рассказал о засаде спецназа против ВСУ около Северодонецка

Украинские военные, планировавшие снять постановочное видео в промышленной зоне Северодонецка, попали в засаду чеченского спецназа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Вчера на Северодонецк на промку залетела такая шикарная, мощная группа – военные. Я думаю, что они хотели фильм снять. Залетели, как вышли из машины, потом забежали в здание. Не тут-то было. А там «Ахмат». В засаде. И как дали по ним. Они так убежали оттуда, своих «двухсотых» [убитых], «трехсотых» [раненых] еле-еле забросали в машину и улетели», – сообщил Кадыров в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Аксенов ответил на обещание Зеленского вернуть Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал президента Украины Владимира Зеленского военным преступником, а его обещания вернуть Крым - кривляньями. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее в своем видеообращении Зеленский заявил, что украинская армия «обязательно придет» в Донбасс и Крым, а над «Ялтой и Судаком, над Джанкоем и Евпаторией снова будет флаг Украины».

Daily Express: «Макрон предал Украину»

Британский таблоид Daily Express рассказал, что на Украине президента Франции Эммануэля Макрона обвиняют в предательстве. Причиной стали новости о тратах Франции на закупки российского газа.

По оценкам Еврокомиссии, до украинского кризиса Россия поставляла 40 процентов газа, более 25 процентов нефти и почти 50 процентов угля, которые потребляет ЕС.

Федор Емельяненко избран на пост президента Союза ММА России

Российский боец тяжёлого веса Фёдор Емельяненко избран подавляющим большинством голосов президентом Союза ММА России, сообщает издание ТАСС.

Емельяненко выдвинулся на пост главы организации во время внеочередной отчетно-выборной конференции, несмотря на то, что изначально свою кандидатуру не предлагал.

В Сальвадоре судью избили до смерти во время футбольного матча

В Сальвадоре во время футбольного матча любительских команд был избит судья Хосе Арнольдо Амайя, он умер в больнице. Об этом со ссылкой на федерацию футбола страны пишет РИА Спорт.

«Мы осуждаем то, что случилось с судьей Хосе Арнольдо Амайей, и верим, что власти смогут найти виновных в его убийстве», - подчеркнул президент федерации Уго Каррильо.

Умер звезда КВН и сериала «Даешь молодежь!» Мусаев

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Умер участник команды КВН «Махачкалинские бродяги» и актер сериала «Даешь молодежь!» Халил Мусаев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Дагестана Зарему Бутаеву.