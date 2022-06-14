Британский таблоид Daily Express рассказал, что на Украине президента Франции Эммануэля Макрона обвиняют в предательстве. Причиной стали новости о тратах Франции на закупки российского газа.

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По оценкам Еврокомиссии, до украинского кризиса Россия поставляла 40 процентов газа, более 25 процентов нефти и почти 50 процентов угля, которые потребляет ЕС.

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В ЕК заявляли о планах сократить потребление российского газа на две трети в этом году и полностью отказаться от поставок из РФ «задолго до 2030 года». В ЕК рассчитывают, что треть поставок из РФ может заменить сжиженный природный газ из США и Катара.

Как отмечает Daily Express, пока большинство стран ЕС ищут способы сократить свою зависимость от России, Франции «это, похоже, не касается».

По данным финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), во время украинского кризиса Франция, Бельгия и Нидерланды закупили партии российского топлива по сниженным ценам.

В отчете CREA показано, что в апреле и мае Франция получила дюжину партий сжиженного природного газа (СПГ) и других продуктов из ископаемого топлива на сумму почти 900 миллионов евро.

Аналитик CREA Лаури Мюлливирта отметил, что Франция и Бельгия выделяются как покупатели российского СПГ на спотовом рынке.

Дмитрий Наталуха, глава комитета украинского парламента по экономическим вопросам, заявил, что Макрон предает Украину.

«Это не то поведение, которого мы ждем от наших союзников. Это действия, которые противоречат словам и дают совершенно другой контекст призывам президента Франции», - сказал он.

Эксперты считают, что ЕС фактически финансирует действия российской армии на Украине.

Отчете CREA показал, что за первые сто дней конфликта Россия заработала 93 миллиарда евро на экспорте ископаемого топлива, причем на ЕС пришелся 61 процент от этих поставок на сумму около 57 миллиардов евро.