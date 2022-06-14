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44 минуты назад

Премьер Польши заявил, что 40 млн поляков готовы сражаться против России

Газета.Ru

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что 40 млн поляков готовы воевать против России. Об этом пишет Wprost.

Моравецкий предупредил Кремль о том, что 40 млн поляков готовы оказать сопротивление в случае вторжения России на территорию Польши.

«Мы свободная и независимая страна и никогда ее не отдадим ... Мы желаем мира, но до сих пор жива римская поговорка: «Хочешь мира — готовься к войне», — заявил премьер-министр Моравецкий в ходе выступления в школьном комплексе в Мышвуке.

По данным польского издания, население Польши составляет 38 млн человек. Из них 7 млн детей и подростков в возрасте до 17 лет, еще более 8 млн — это люди старше 60 лет.

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Ранее Минздрав Польши заявил, что Еврокомиссия должна стране почти $2 млрд за помощь беженцам с Украины. По словам главы польского Минздрава Адама Недзельского, к концу текущего года эти расходы составят порядка 8 млрд злотых (свыше $1,9 млрд).

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