«Мы свободная и независимая страна и никогда ее не отдадим ... Мы желаем мира, но до сих пор жива римская поговорка: «Хочешь мира — готовься к войне», — заявил премьер-министр Моравецкий в ходе выступления в школьном комплексе в Мышвуке.