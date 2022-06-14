Песков: «От Киева нет сигналов по решению вопроса с зерном»

От Киева пока нет сигналов по решению вопроса с зерном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как сообщает РИА Новости, он добавил, что неизвестно, хочет ли украинская сторона его вывозить.

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«Нужно отметить, что нет никаких сигналов от украинской стороны — что, как и хочет ли вообще она что-то вывозить», — заявил он журналистам.

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине в ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Страны Запада обвиняли РФ в противодействии поставкам украинского продовольствия на мировые рынки, тогда как российские власти категорически отвергают подобные заявления.