Умер звезда КВН и сериала «Даешь молодежь!»

Умер участник команды КВН «Махачкалинские бродяги» и актер сериала «Даешь молодежь!» Халил Мусаев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Дагестана Зарему Бутаеву.

Фото: ВКонтакте ВКонтакте

Халилу Мусаеву было 48 лет. На прошлой неделе его доставили в больницу Махачкалы с обширным инфарктом. До этого он уже переносил инсульт.

«Скончался дагестанский комедийный актер Халил Мусаев. Министерство культуры региона, вся культурная общественность Дагестана глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Халила Мусаева», - сказала Бутаева.

Информацию о смерти актера подтвердил и член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев.

«И все-таки Халил ушел от нас. Соболезную всем родным и близким Халила Мусаева, который многие годы дарил нам улыбку…» — написал он в своем Telegram-канале.