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59 минут назад

Умер звезда КВН и сериала «Даешь молодежь!» Мусаев

Елена Прошина

Умер участник команды КВН «Махачкалинские бродяги» и актер сериала «Даешь молодежь!» Халил Мусаев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Дагестана Зарему Бутаеву.

Умер звезда КВН и сериала «Даешь молодежь!»
Фото: ВКонтактеВКонтакте

Халилу Мусаеву было 48 лет. На прошлой неделе его доставили в больницу Махачкалы с обширным инфарктом. До этого он уже переносил инсульт.

«Скончался дагестанский комедийный актер Халил Мусаев. Министерство культуры региона, вся культурная общественность Дагестана глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Халила Мусаева», - сказала Бутаева.

Информацию о смерти актера подтвердил и член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев.

«И все-таки Халил ушел от нас. Соболезную всем родным и близким Халила Мусаева, который многие годы дарил нам улыбку…» — написал он в своем Telegram-канале.

Халил Мусаев родился в Махачкале в мае 1974 года. В 1990-х годах был членом махачкалинской команды КВН. Он снимался в комедийном сериале «Даешь молодежь!», шоу «Горцы от ума», а также в ряде российских комедийных фильмов и сериалов.

Шоу-бизнес,Халил Мусаев,Зарема Бутаева,
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