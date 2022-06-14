Зеленский поставил ультиматум Шольцу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц должен прекратить попытки быть нейтральным и балансировать между Москвой и Киевом. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание ZDF.
Он раскритиковал Шольца за стремление «не навредить» своей стране и нежелание занять «более однозначную позицию» по ситуации на Украине.
«Нужно, чтобы канцлер Шольц заверил нас, что Германия поддержит Украину. Он и его правительство должны принять решение: нельзя пытаться балансировать между Украиной и отношениями с Россией, вы должны сами выбрать, где расставить приоритеты», — заявил Зеленский.
Президент также добавил, что ФРГ начала помогать Украине намного позже других европейских стран, особенно государств восточного фланга НАТО.
Ранее Владимир Зеленский в очередной раз обратился к западным странам с призывом нарастить поставки оружия на Украину. Он также раскритиковал Запад за недостаточно жесткую позицию в отношении России.
В свою очередь советник в офисе президента Украины Алексей Арестович заявил, что надежды на западные вооружения не оправдываются. Поставки оружия Киеву он назвал «дешевой комедией». По его словам, это «смешно, если бы за всем этим не стояла конкретная трагедия украинского народа».