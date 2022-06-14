Зеленский поставил ультиматум Шольцу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц должен прекратить попытки быть нейтральным и балансировать между Москвой и Киевом. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание ZDF.

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Он раскритиковал Шольца за стремление «не навредить» своей стране и нежелание занять «более однозначную позицию» по ситуации на Украине.

«Нужно, чтобы канцлер Шольц заверил нас, что Германия поддержит Украину. Он и его правительство должны принять решение: нельзя пытаться балансировать между Украиной и отношениями с Россией, вы должны сами выбрать, где расставить приоритеты», — заявил Зеленский.

Президент также добавил, что ФРГ начала помогать Украине намного позже других европейских стран, особенно государств восточного фланга НАТО.

Ранее Владимир Зеленский в очередной раз обратился к западным странам с призывом нарастить поставки оружия на Украину. Он также раскритиковал Запад за недостаточно жесткую позицию в отношении России.