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27 минут назад

Кадыров рассказал о засаде спецназа против ВСУ около Северодонецка

Деловая газета "Взгляд"

Украинские военные, планировавшие снять постановочное видео в промышленной зоне Северодонецка, попали в засаду чеченского спецназа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Вчера на Северодонецк на промку залетела такая шикарная, мощная группа – военные. Я думаю, что они хотели фильм снять. Залетели, как вышли из машины, потом забежали в здание. Не тут-то было. А там «Ахмат». В засаде. И как дали по ним. Они так убежали оттуда, своих «двухсотых» [убитых], «трехсотых» [раненых] еле-еле забросали в машину и улетели», – сообщил Кадыров в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Кадыров опубликовал призыв украинского военного никогда не воевать с чеченцами

Он посоветовал в следующий раз снимать такие видео в Киеве, а не в промышленной зоне Северодонецка, поскольку там идут боевые действия.

«Это вам не сказки», – заключил глава Чечни.

Ранее сообщалось, что украинские боевики из нацбатальона «Кракен» в Харьковской области попали в засаду Росгвардии, шестеро были ликвидированы, один взят в плен.

Армия,Видео,Рамзан Кадыров,Росгвардия,
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