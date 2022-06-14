Кадыров рассказал о засаде спецназа против ВСУ около Северодонецка

«Вчера на Северодонецк на промку залетела такая шикарная, мощная группа – военные. Я думаю, что они хотели фильм снять. Залетели, как вышли из машины, потом забежали в здание. Не тут-то было. А там «Ахмат». В засаде. И как дали по ним. Они так убежали оттуда, своих «двухсотых» [убитых], «трехсотых» [раненых] еле-еле забросали в машину и улетели», – сообщил Кадыров в видео, опубликованном в его Telegram-канале.