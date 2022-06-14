Столтенберг анонсировал новую доктрину НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новая стратегическая доктрина альянса отразит изменения в мире, включая конфликт на Украине и растущее влияние Китая. Об этом он рассказал в интервью греческому агентству АМNА.

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Новая стратегическая доктрина НАТО будет представлена на саммите, который пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня.

Столтенберг отметил, что предыдущая доктрина 2010 года исходила из того, что в Европе царит мир, но украинский кризис этот мир разрушил.

«Кроме того, в доктрине 2010 года ни разу не упоминался Китай. Сегодня растущее влияние Китая меняет мир, что имеет непосредственные последствия для нашей безопасности и наших демократий. Другие вызовы, такие как киберугрозы и изменение климата, почти не упоминаются в доктрине 2010 года, но теперь их невозможно игнорировать», - подчеркнул генсек НАТО.

Он заявил, что НАТО следует «основанному на правилах международному порядку».

«В эпоху стратегической конкуренции поддержание этого порядка потребует еще более тесного сотрудничества со странами-единомышленниками и ЕС», - добавил Столтенберг.

Он отметил, что сотрудничество между НАТО и ЕС уже находится на «беспрецедентном уровне» по ряду вопросов, включая поддержку Украины, поддержание мира на Западных Балканах и безопасность на море.

Генсек НАТО подчеркнул, что альянс с помощью новой стратегической доктрины будет стремиться к укреплению своего единства и поиску решений «многочисленных сложных проблем».

Столтенберг отметил «очень позитивную» роль Греции в украинском кризисе, назвав страну «столпом стабильности» и «надежным союзником» НАТО.

Он призвал к диалогу по проблемам в отношениях Турции и Греции, отметив, что в «нынешних сложных обстоятельствах» союзникам следует избегать провокационных заявлений и действий.