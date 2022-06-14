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15 минут назад

Аксенов ответил на обещание Зеленского вернуть Крым

Мария Иванова

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал президента Украины Владимира Зеленского военным преступником, а его обещания вернуть Крым - кривляньями. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Аксенов ответил на обещание Зеленского вернуть Крым
Фото: ТАССТАСС

Ранее в своем видеообращении Зеленский заявил, что украинская армия «обязательно придет» в Донбасс и Крым, а над «Ялтой и Судаком, над Джанкоем и Евпаторией снова будет флаг Украины».

«Тот факт, что военный преступник, исполняющий роль президента, кривлялся на фоне варварских обстрелов Донбасса, которые, вне всяких сомнений, ведутся по его указанию, не случаен», - так прокомментировал обращение Зеленского Аксенов (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Глава Крыма заявил, что Зеленский дал «более чем прозрачный намек» на продолжение «геноцида мирного населения везде, куда только сможет дотянуться киевский режим».

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Аксенов написал, что России предстоит провести суд над военными преступниками, на котором среди материалов обвинения «будут фигурировать и президентские «стендапы».

«Вывод очевиден: до тех пор, пока этот режим существует в любом виде - пусть даже на ограниченном огрызке бывших территорий бывшей Украины - он будет угрозой для России. Поэтому только полный разгром врага, только победа», - заключил он.

Политика,Видео,Владимир Зеленский,Сергей Аксенов,
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