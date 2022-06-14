Аксенов ответил на обещание Зеленского вернуть Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал президента Украины Владимира Зеленского военным преступником, а его обещания вернуть Крым - кривляньями. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее в своем видеообращении Зеленский заявил, что украинская армия «обязательно придет» в Донбасс и Крым, а над «Ялтой и Судаком, над Джанкоем и Евпаторией снова будет флаг Украины».
«Тот факт, что военный преступник, исполняющий роль президента, кривлялся на фоне варварских обстрелов Донбасса, которые, вне всяких сомнений, ведутся по его указанию, не случаен», - так прокомментировал обращение Зеленского Аксенов (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Глава Крыма заявил, что Зеленский дал «более чем прозрачный намек» на продолжение «геноцида мирного населения везде, куда только сможет дотянуться киевский режим».
Аксенов написал, что России предстоит провести суд над военными преступниками, на котором среди материалов обвинения «будут фигурировать и президентские «стендапы».
«Вывод очевиден: до тех пор, пока этот режим существует в любом виде - пусть даже на ограниченном огрызке бывших территорий бывшей Украины - он будет угрозой для России. Поэтому только полный разгром врага, только победа», - заключил он.