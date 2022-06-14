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30 минут назад

Взрыв прогремел в Брянской области

Елена Прошина

В приграничном городе Клинцы Брянской области прогремел взрыв. По предварительным данным, снаряд задел часть военной базы и часть жилого комплекса в Клинцах. В результате налета пострадал один человек. Об этом пишет «Говорит Москва».

Взрыв прогремел в Брянской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщают местные жители, взрывы прогремели около 8 утра. После этого в небе был замечен ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник». В некоторых районах города пропали свет и вода, в домах вылетели окна.

По данным СМИ, в результате взрыва, одной женщине оторвало ногу. Она находилась в доме, который задел снаряд.

Ранее в окрестностях города Клинцы в результате пожара в воинской части пострадала военная техника, которая прибыла на ремонт из зоны специальной военной операции на Украине. В ликвидации пожара участвовали 9 пожарных расчетов. Никто не пострадал. Через несколько часов возгорание было полностью ликвидировано.

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