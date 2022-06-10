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Запад отреагировал на смертный приговор иностранным наемникам в ДНР

Правительство Великобритании задействует все возможные дипломатические каналы для разрешения ситуации с осужденными в Донецкой Народной Республике (ДНР) британскими наемниками Шоном Пиннером и Эйденом Аслином. Об этом заявил в пятницу в интервью телеканалу Sky News заместитель министра образования Соединенного Королевства Робин Уокер.

В Сербии заявили о плане британцев захватить Лаврова в Белграде

Сербский таблоид Informer рассказал о «драме» вокруг несостоявшегося визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сербию. Издание утверждает, что на Западе хотели втянуть Сербию в «опасную военную игру» с захватом российского министра.

Визит Лаврова в Сербию был запланирован на 6–7 июня. СМИ, а затем и балканские дипломаты сообщили, что Черногория, Северная Македония и Болгария закрыли небо для самолета Лаврова, его визит в Белград был отменен.

В ООН назвали реальную причину продовольственного кризиса

Паника, связанная с кризисом вокруг Украины, и спекуляции, являются реальными причинами повышения цен на продовольствие и развития продовольственного кризиса. Об этом заявил специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека Оливье де Шуттер, передает «Интерфакс».

По словам представителя организации, некоторые игроки на рынках спекулируют на повышении стоимости, зная об обеспокоенности людей из-за сегодняшних событий.

Путин потребовал, чтобы США восстановили Афганистан

Основные финансовые обязательства по восстановлению Афганистана должны взять на себя США и их союзники по коалиции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Годом ранее МИД РФ сообщал, что Россия будет участвовать в социально-экономических проектах по восстановлению Афганистана.

«Обязательства по реконструкции Афганистана, в первую очередь финансовые, должны взять на себя Соединенные Штаты Америки и их союзники, чье двадцатилетние присутствие и привело эту страну к критической черте», — считает Владимир Путин.

Центробанк снизил ключевую ставку до 9,5%

Совет директоров Банка России 10 июня решил снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 9,50% годовых. Это следует из пресс-релиза регулятора.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле. Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста цен в мае и начале июня. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса», - указал ЦБ.

Военкор сообщил о начале последней битвы за Донбасс

Военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил о начале «последней битвы за Донбасс».

По его словам, сейчас боевые действия разворачиваются у рубежа обороны Славянско-Краматорской агломерации, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) и неонацисты формировали на протяжении последних семи лет.

Экс-префекта Северного округа Москвы Митволя задержали по подозрению в хищении 900 млн руб

Экс-заместитель главы Росприроднадзора, бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь был задержан по делу о хищении денег. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

Предварительно, бывшего работника столичной префектуры заподозрили в хищении 900 млн рублей.

Лавров уличил Польшу в осваивании украинской территории

Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на то, что Польша начинает активно осваивать территорию Украины. Об этом пишет РИА Новости.

«Пока мы видим, что за разговорами о недопустимости какого-либо диалога с Россией польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию», - констатировал Лавров.

В России решили запретить рекламные вывески на иностранных языках

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, запрещающий размещение наружной рекламы на иностранных языках. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

«В Государственной думе обсуждается запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Законопроект подготовлен», — написал он.

Рестораны McDonald’s переименовали на картах Москвы

Московские рестораны, принадлежавшие компании McDonald’s, теперь в приложении «Яндекс.Карты» называются «Мак». Об этом пишет «Мослента».