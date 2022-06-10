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Правительство Великобритании задействует все возможные дипломатические каналы для разрешения ситуации с осужденными в Донецкой Народной Республике (ДНР) британскими наемниками Шоном Пиннером и Эйденом Аслином. Об этом заявил в пятницу в интервью телеканалу Sky News заместитель министра образования Соединенного Королевства Робин Уокер.
Сербский таблоид Informer рассказал о «драме» вокруг несостоявшегося визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сербию. Издание утверждает, что на Западе хотели втянуть Сербию в «опасную военную игру» с захватом российского министра.
Визит Лаврова в Сербию был запланирован на 6–7 июня. СМИ, а затем и балканские дипломаты сообщили, что Черногория, Северная Македония и Болгария закрыли небо для самолета Лаврова, его визит в Белград был отменен.
Паника, связанная с кризисом вокруг Украины, и спекуляции, являются реальными причинами повышения цен на продовольствие и развития продовольственного кризиса. Об этом заявил специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека Оливье де Шуттер, передает «Интерфакс».
По словам представителя организации, некоторые игроки на рынках спекулируют на повышении стоимости, зная об обеспокоенности людей из-за сегодняшних событий.
Основные финансовые обязательства по восстановлению Афганистана должны взять на себя США и их союзники по коалиции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Годом ранее МИД РФ сообщал, что Россия будет участвовать в социально-экономических проектах по восстановлению Афганистана.
«Обязательства по реконструкции Афганистана, в первую очередь финансовые, должны взять на себя Соединенные Штаты Америки и их союзники, чье двадцатилетние присутствие и привело эту страну к критической черте», — считает Владимир Путин.
Совет директоров Банка России 10 июня решил снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 9,50% годовых. Это следует из пресс-релиза регулятора.
«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле. Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста цен в мае и начале июня. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса», - указал ЦБ.
Военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил о начале «последней битвы за Донбасс».
По его словам, сейчас боевые действия разворачиваются у рубежа обороны Славянско-Краматорской агломерации, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) и неонацисты формировали на протяжении последних семи лет.
Экс-заместитель главы Росприроднадзора, бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь был задержан по делу о хищении денег. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в силовом ведомстве.
Предварительно, бывшего работника столичной префектуры заподозрили в хищении 900 млн рублей.
Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на то, что Польша начинает активно осваивать территорию Украины. Об этом пишет РИА Новости.
«Пока мы видим, что за разговорами о недопустимости какого-либо диалога с Россией польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию», - констатировал Лавров.
Депутаты Госдумы подготовили законопроект, запрещающий размещение наружной рекламы на иностранных языках. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
«В Государственной думе обсуждается запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Законопроект подготовлен», — написал он.
Московские рестораны, принадлежавшие компании McDonald’s, теперь в приложении «Яндекс.Карты» называются «Мак». Об этом пишет «Мослента».
Новое название указано в точках общепита на Большой Ордынке, Русаковской улице, Волгоградском проспекте, проспекте Мира и Пушкинской площади. Там также указано, что рестораны закрыты до воскресенья.