В России подготовили проект о запрете вывесок на иностранных языках

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, запрещающий размещение наружной рекламы на иностранных языках. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
«В Государственной думе обсуждается запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Законопроект подготовлен», — написал он.
Также Володин запустил опрос на эту тему среди читателей своего канала. Инициативу депутатов поддержали более 70% подписчиков.
«Хватит уже иностранщины! Надоело все это за 30 лет», «Все должно быть на русском и на титульном языке региона», «Только на русском, и бренды тоже на русском. А то сколько можно», - прокомментировали инициативу подписчики.
Ранее сообщалось, что соответствующий законопроект подготовят для рассмотрения в осенней сессии.
Ранее глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская провела соответствующую оценку. Согласно ей, на центральных улицах крупных городов на латинице оформлено на 30-50% вывесок больше, чем на кириллице.